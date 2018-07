Ärzte Zeitung online, 13.07.2018 1

Aktionstag

28. Juli: Welt-Hepatitis-Tag

Neu-Isenburg. Am 28. Juli ist wieder Welt-Hepatitis-Tag. Das Motto des Aktionstages lautet "Hepatitis: Findet die fehlenden Millionen!", berichtet dazu die Deutsche Leberhilfe e.V. im Internet. Chronische Hepatitis B und C beträfen über 300 Millionen, in Deutschland schätzungsweise bis zu 600.000 Menschen.

Im Fokus des Welt-Hepatitis-Tages 2018 stehe daher, die noch unentdeckten Patienten zu finden, um diese früh zu behandeln, vor Spätfolgen zu bewahren und Neuinfektionen einzudämmen. (mal)

