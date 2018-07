Ärzte Zeitung online, 19.07.2018 1

Centrum für Reisemedizin

Zahl der Masernerkrankten in Frankreich gestiegen

DÜSSELDORF. Seit November vergangenen Jahres sind in Frankreich die Fallzahlen von Masernerkrankungen stark gestiegen: Es wurden insgesamt 2646 Infektionen dieser Art gemeldet. Besonders betroffen ist die Region Nouvelle-Aquitaine, teilt das CRM Centrum für Reisemedizin mit.

Mitte Februar sind eine 32-jährige Frau, im Juni ein 26-jähriger Mann und im Juli ein 17-jähriges Mädchen an einer Masernerkrankung gestorben. Im vergangenen Jahr wurden landesweit 519 Fälle verzeichnet, das sind etwa 6 Mal so viele wie 2016, heißt es in der Mitteilung.

Die meisten Infektionen stammten aus den Regionen Lothringen, Nouvelle-Aquitaine und Okzitanien. Das CRM rät zur Prophylaxe, den Impfschutz gegen Masern zu beachten. (eb)

