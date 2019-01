Ärzte Zeitung online, 29.01.2019 1

Centrum für Reisemedizin

Portal bietet Informationen zur Impfsicherheit

DÜSSELDORF. Kürzlich hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) die Ablehnung von Schutzimpfungen zu den zehn Bedrohungen für die globale Gesundheit gezählt. Ein Grund, warum sich Menschen nicht impfen lassen, ist auch mangelndes Vertrauen. Ratsuchenden bietet das Portal impfkontrolle.de des CRM Centrum für Reisemedizin daher unter anderem Infos zu Impfrisiken an.

Das Portal, das es bereits seit 2007 gibt, informiert über alle in Deutschland zugelassenen Impfungen und beantwortet auch weitere Fragen rund ums Impfen, etwa zum richtigen Zeitpunkt oder zur Kostenübernahme, teilt das CRM mit. Dabei bieten die einzelnen Rubriken „Säuglinge & Kinder“, „Jugendliche“, „Erwachsene“ und „60+“ altersabhängige Hinweise.

Das Portal zählt zum Vaccine Safety Net der WHO, so das CRM. Dieses besteht aus einer Vielzahl von Websites, die Informationen über die Sicherheit von Impfstoffen in verschiedenen Sprachen bereitstellen. Jede dieser Websites wurde von der WHO ausgewertet und erfüllt die Kriterien des Global Advisory Committee on Vaccine Safety (GACVS) für gute Informationspraktiken. (grz/eb)

Weitere Informationen auf www.impfkontrolle.de

