CDC

HPV-Impfung hat großes Präventions-Potenzial

ATLANTA. Die meisten Krebserkrankungen durch HPV ließen sich durch die Impfung verhindern, berichten die US-Centers of Disease Control and Prevention (CDC). Nach Angaben der CDC wurden in den USA von 2012 bis 2016 im Schnitt 34.800 durch HPV verursachte Krebsfälle pro Jahr diagnostiziert. 92 Prozent davon waren dabei von HPV-Typen verursacht, die der Impfstoff abdeckt (MMWR 2019, 68: 724). (eis)

