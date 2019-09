Ärzte Zeitung online, 21.09.2019 1

Impfungen

RKI hat den Ärzte-Ratgeber Mumps aktualisiert

BERLIN. Das Robert Koch-Institut hat seinen Ratgeber zu Mumps überarbeitet (Epi Bull 2019; 38:397). Beschrieben werden unter anderem Epidemiologie, Diagnostik und Therapie.

Wichtig ist die Prävention: Um die Virus-Zirkulation und Ausbrüche zu vermeiden, wird bundesweit ein kompletter Impfschutz von 95 Prozent in der Bevölkerung angestrebt. Dazu sind auch Impflücken bei Jugendlichen zu schließen. Den Schutz brauchen besonders auch Erwachsene unter 50 in der Patientenversorgung oder in Gemeinschafts- und Ausbildungseinrichtungen. (eis)

Download unter www.rki.de, Mumps in Suchmaske eingeben!

