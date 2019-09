Ärzte Zeitung online, 30.09.2019 1

Robert Koch-Institut

Vorletzte Grippewelle war tödlichste in 30 Jahren

Laut RKI hat die Grippewelle 17/18 ungewöhnlich vielen Menschen das Leben gekostet. Wie sieht die Analyse für 18/19 aus?

Gerade für ältere Menschen ist die Influenza eine Gefahr. © Marijus / stock.adobe.com

BERLIN. Die außergewöhnlich starke Grippewelle 2017/18 hat nach Schätzungen in Deutschland rund 25.100 Menschen das Leben gekostet.

Das sei die höchste Zahl an Todesfällen in den vergangenen 30 Jahren, erklärte der Präsident des Robert Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, am Montag mit Blick auf aktuelle Auswertungen seiner Einrichtung.

Es gebe auch saisonale Wellen mit wenigen Hundert Todesfällen (siehe nachfolgende Tabelle).

Ein Vergleichswert für die laut RKI moderate Welle 2018/19 liegt noch nicht vor. Die Experten gehen von 3,8 Millionen Arztbesuchen wegen Grippe in der vergangenen Saison aus. Das ist weniger als halb so viel wie 2017/18. Insgesamt registrierte das Institut von Oktober bis Mitte Mai 182.000 labordiagnostisch bestätigte Grippe-Fälle.

Die Ständige Impfkommission empfiehlt die Impfung gegen Grippe Menschen ab 60, chronisch Kranken, Schwangeren sowie Medizin- und Pflegepersonal. (dpa)

