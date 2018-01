Ärzte Zeitung online, 10.01.2018 1

Robert Koch-Institut

Erste Anzeichen für eine Grippewelle

BERLIN. Die Aktivität der akuten Atemwegserkrankungen (ARE) ist erneut gestiegen und liegt jetzt im moderat erhöhten Bereich, berichtet die AG Influenza am Robert Koch-Institut. Langsam baut sich dabei eine Grippewelle auf: In der Woche bis 7. Januar (1. KW) wurden in 24 Prozent von 128 bundesweiten Stichproben Influenzaviren gefunden und zudem 1326 laborbestätigte Influenzafälle gemeldet. (eis)