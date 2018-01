Ärzte Zeitung online, 17.01.2018 1

Robert Koch-Institut

Grippewelle in Deutschland ist etwas abgeebbt

BERLIN. Die Aktivität akuter Atemwegserkrankungen (ARE) ist in der Woche bis zum 14. Januar (2. KW) bundesweit gesunken und nur noch geringfügig erhöht, berichtet das Robert Koch-Institut. In der 2. KW wurden bundesweit 2569 laborbestätigte Influenzafälle registriert. In knapp jeder dritten der 160 Stichproben von AREPatienten fanden sich Influenzaviren. Andere respiratorische Viren waren selten. (eis)