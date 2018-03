Ärzte Zeitung online, 14.03.2018

Neue Zahlen

Grippe-Rückzug im Schneckentempo

Noch immer wütet die Grippe in Deutschland - doch die Zahl der Erkrankten nimmt stetig ab. Neue Daten zeigen: Am aktivsten sind die Influenza-Viren in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern.

Liebe Leserin, lieber Leser, der Inhalt, den Sie lesen wollen, ist für medizinische Fachkreise bestimmt (Ärzte/Psychotherapeuten, Apotheker, medizinisches Fachpersonal, Medizin- und Pharmaziestudenten, Mitarbeiter medizinischer und pharmazeutischer Institutionen, von Krankenkassen, KVen oder der Gesundheitspolitik, Fachjournalisten). Der Zugang ist kostenlos. Bitte loggen Sie sich ein

Ärzte Zeitung ‐ Springer Medizin Login Jetzt Einloggen

Sie haben noch keine Zugangsdaten?

Dann fordern Sie jetzt kostenlos Ihr persönliches Passwort an. » Zugangsdaten vergessen?

Klicken Sie bitte hier » Bei Fragen zur Anmeldung senden Sie bitte eine Mail an registrierung@springermedizin.de oder rufen Sie den Kundenservice an

unter +49 (0) 6102 506-148

(Montag bis Freitag 9 - 17 Uhr).