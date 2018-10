Ärzte Zeitung online, 31.10.2018 1

Grippeschutz

Grippeimpfstoffe bald ausverkauft?

Für die Grippesaison 2018/19 könnte es eng werden mit der Impfstoffversorgung. Nach Brancheninformationen reichen die produzierten Vakzinemengen womöglich nicht aus, um alle Impfwünsche abzudecken.

Die Bereitschaft, sich gegen Influenza impfen zu lassen, ist in diesem Herbst hoch. Die Impfstoffhersteller können den Bedarf an Grippeimstoffen aber offenbar nicht überall decken. © Teka77 / Getty Images / iStock

BERLIN. Bislang hat das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) als zuständige Behörde rund 15,3 Millionen Impfdosen freigegeben – etwa so viele wie im vergangenen Jahr. Doch offensichtlich ist nach der jüngsten, heftigen Grippewelle die Nachfrage nach einem Impfschutz für die diesjährige Grippesaison deutlich höher. So meldet nun „apotheke adhoc“, dass der Impfstoff so gut wie ausverkauft sei. Hersteller lieferten derzeit die letzten Restbestände aus.

Drei Pharmafirmen bieten hierzulande Grippeimpfstoffe an: Mylan (Influvac® Tetra, ab 18 Jahren), Sanofi (Vaxigrip Tetra®) und GlaxoSmithKline (Influsplit Tetra®) plus den nasalen Impfstoff Fluenz® Tetra von AstraZeneca. Alle Firmen gaben laut apotheke adhoc auf Nachfrage an, ihre Lagerbestände bereits komplett abverkauft zu haben oder damit in den letzten Zügen zu liegen.

Grund für die Diskrepanz ist neben einer aktuell erhöhten Impfbereitschaft wohl auch die zögerliche Vorbestellung von Ärzten und Apothekern, an der sich Hersteller bei ihrer Planung in der Regel orientieren. Auslöser waren hierbei Unklarheiten zu möglichen Preis- und Anbietervorgaben seitens der Kassen sowie der späte Entschluss, die tetravalenten Impfstoffe zur Kassenleistung zu machen.

„Wir haben aktuell auch den Eindruck, dass es in bestimmten Regionen weniger Impfstoffe gibt als in anderen“, zitiert „apotheke adhoc“ das PEI. Aus diesem Grund bietet die Behörde seit Mitte Oktober auf ihrer Website nun auch ein Meldeformular an, über das lokale Engpässe erfasst werden sollen. Apotheker, Ärzte und Kliniken werden gebeten, das Formular zu nutzen. (run)

