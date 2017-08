Botswana-Sprinter Makwala über WM-Aus empört:

Empirisch wurde in einer Studie vor Jahrzehnten an Autobahn-Raststätten-Männer-Toiletten der reichliche Wasserverbrauch der Toilettespülvorgänge mit dem mageren Wasserverbrauch an den Waschbecken abgeglichen: Ein Missverhältnis sonder gleichen!



Bei Spitzenportlern/-innen wundert mich bei weniger internistisch-infektiologischer als orthopädisch geprägter, sportmedizinischer Betreuung seit vielen Jahren gar nichts mehr. Die selbst von der WHO empfohlenen Probiotika (Perenterol, Yomogi, Symbioflor), aber auch Loperamid mit Elektrolyten oder Schutzimpfungen bzw. Lactobacillus acidophilus- und Milchsäure-haltige LC-1-Joghurts werden nicht verabreicht. Stattdessen eher unwirksames Tannacomp aus der Apotheke, weil das so schön teuer ist?



Mf + kG, Dr. med. Thomas G. Schätzler, FAfAM Dortmund (z.Zt. Gdansk/Polen) Ich kann nur über Männertoiletten-Hygiene sprechen, anderes ist mir verständlicherweise nicht zugänglich. Aber wie viele meiner Artgenossen, egal nach welcher Art der Erleichterung auch immer, sich grundsätzlich danach nicht die Hände waschen, ist ebenso verblüffend wie peinlich unhygienisch.Empirisch wurde in einer Studie vor Jahrzehnten an Autobahn-Raststätten-Männer-Toiletten der reichliche Wasserverbrauch der Toilettespülvorgänge mit dem mageren Wasserverbrauch an den Waschbecken abgeglichen: Ein Missverhältnis sonder gleichen!Bei Spitzenportlern/-innen wundert mich bei weniger internistisch-infektiologischer als orthopädisch geprägter, sportmedizinischer Betreuung seit vielen Jahren gar nichts mehr. Die selbst von der WHO empfohlenen Probiotika (Perenterol, Yomogi, Symbioflor), aber auch Loperamid mit Elektrolyten oder Schutzimpfungen bzw. Lactobacillus acidophilus- und Milchsäure-haltige LC-1-Joghurts werden nicht verabreicht. Stattdessen eher unwirksames Tannacomp aus der Apotheke, weil das so schön teuer ist?Mf + kG, Dr. med. Thomas G. Schätzler, FAfAM Dortmund (z.Zt. Gdansk/Polen) zum Beitrag »