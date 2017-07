Ärzte Zeitung online, 28.07.2017 1

Masern

Über 3600 Fälle in Italien – Impfschutz beachten!

DÜSSELDORF. Seit Anfang des Jahres wurden in Italien etwa 3670 Masern-Infektionen gemeldet, teilt das CRM Centrum für Reisemedizin mit. Zwei Menschen seien daran gestorben. Am stärksten betroffen sind die Regionen Piemont, Lazio, Lombardei, Toskana, Abruzzen, Venetien und Sizilien. Es sind überwiegend Jugendliche und junge Erwachsene erkrankt. Mitte Mai hat die Regierung die Einführung einer Impfpflicht für Kinder beschlossen. Das Centrum für Reisemedizin rät, den Impfschutz zu beachten.

Bei mehreren Masernausbrüchen in Europa sind in den vergangenen zwölf Monaten 35 Menschen gestorben, berichtete kürzlich das WHO-Regionalbüro für Europa; die meisten Toten gab es mit 31 Opfern in Rumänien. (eb)

