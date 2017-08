Ärzte Zeitung online, 30.08.2017 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Reisemedizin

Italien bekommt die Masern nicht in den Griff

DÜSSELDORF. Der Masern-Ausbruch in Italien dauert weiter an, berichtet das CRM Centrum für Reisemedizin. Seit Januar wurden dort 4220 Erkrankungen und drei Todesfälle gemeldet. Überwiegend Jugendliche und junge Erwachsene sind erkrankt. Am stärksten betroffen sind die Regionen Piemont, Lazio, Lombardei, Toskana, Abruzzen, Venetien und Sizilien. Im Mai wurde eine Impfpflicht für Kinder eingeführt. (eis)

Schreiben Sie einen Kommentar Überschrift



Text

Zum Kommentieren bitte anmelden. Anmelden ÜberschriftText

Die Newsletter der Ärzte Zeitung Lesen Sie alles wichtige aus den Bereichen Medizin, Gesundheitspolitik und Praxis und Wirtschaft. Newsletter bestellen

Weitere Beiträge aus diesem Themenbereich

Notfallmedizin Sauerstoffgabe bei Herzinfarkt nutzt oft nichts Die Zufuhr von Sauerstoff ist bei Patienten mit Verdacht auf Herzinfarkt eine häufige Routinemaßnahme. Nach neuen Studiendaten kann darauf getrost verzichtet werden. Die Zufuhr von Sauerstoff ist bei Patienten mit Verdacht auf Herzinfarkt eine häufige Routinemaßnahme. Nach neuen Studiendaten kann darauf getrost verzichtet werden. mehr »

Whistleblowing Ein scharfes Schwert im Kampf gegen Pflegemorde? Der Fall des Krankenpflegers und Patientenmörders Niels H. legt Defizite im Klinikmanagement offen. In den Reihen des Personals setzen Kliniken nun auf anonyme Hinweissysteme. Der Fall des Krankenpflegers und Patientenmörders Niels H. legt Defizite im Klinikmanagement offen. In den Reihen des Personals setzen Kliniken nun auf anonyme Hinweissysteme. mehr »