Ärzte Zeitung online, 17.01.2018 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



England

Masernausbrüche in fünf Regionen

LONDON. Von aktuellen Masernausbrüchen in fünf Regionen Englands – West Yorkshire, Cheshire / Liverpool, West Midlands, Surrey sowie Greater Manchester – berichtet das Public Health England (PHE). Insgesamt gebe es über 120 bestätigte Fälle.

"Die Masernfälle in England stehen in Verbindung zu aktuellen Masernausbrüchen in Europa", so Dr. Mary Ramsey vom PHE. Die WHO habe die Masern in England erst kürzlich für ausgerottet erklärt (wir berichteten), daher sei das Risiko für die Allgemeinbevölkerung niedrig. "Wegen der Masernausbrüche in Europa müssen wir aber mit weiteren Fällen bei Ungeimpften rechnen." England-Reisende sollten daher in jedem Fall ihren Impfschutz überprüfen und gegebenenfalls auffrischen lassen. (bae)