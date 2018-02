Ärzte Zeitung online, 20.02.2018 1

Impfschutz beachten

Masern-Risiko in Frankreich

DÜSSELDORF. Der Masern-Ausbruch in Frankreich hält an. Seit vergangenem November sind in der Region Nouvelle-Aquitaine im Südwesten 269 Menschen erkrankt. Mitte Februar ist in Poitiers eine 32-jährige Frau gestorben. 2017 wurden landesweit 519 Fälle gemeldet und damit etwa sechsmal so viele wie 2016.

Die meisten Erkrankungen gab es in den Regionen Lothringen, Nouvelle-Aquitaine und Okzitanien. Im vergangenen Juni war in Marseille ein 16-jähriges Mädchen an Masern gestorben. Reisende sollten Impfschutz beachten. (eis)