Reisemedizin

Japan-Reisende brauchen Masernschutz

DÜSSELDORF. Auch in Japan gibt es einen Ausbruch von Masern, berichtet das CRM Centrum für Reisemedizin.

Danach sind in der Präfektur Okinawa im Südwesten des Landes seit Ende März 70 Erkrankungen gemeldet worden. Als Indexfall wurde ein Tourist aus Taiwan identifiziert.

Ein Jugendlicher hat die Infektion zudem aus Okinawa in die Präfektur Aichi in Zentraljapan gebracht, dort sind inzwischen mindestens sechs Menschen an Masern erkrankt.

Während der traditionell für Reisen genutzten "Goldenen Woche" ab Ende April befürchten die Behörden eine weitere Zunahme und Verbreitung der Krankheit. Reisende nach Japan sollten ihren Impfschutz abklären und gegebenenfalls vervollständigen lassen, betont das CRM. (eb)

