Impflücken

Die Stadt Köln bekommt die Masern nicht in Griff

KÖLN. Beim Masernausbruch in Köln wurden inzwischen 135 Fälle registriert. Vor allem Erwachsene sind betroffen, die Altersspanne der Patienten reiche von 6 Monaten bis 62 Jahre, berichtet der "Kölner Stadt-Anzeiger". Bundesweit wurden 2018 bis zum 4. Juli 347 Erkrankungen registriert.

Die meisten Fälle gab es in NRW, gefolgt von Bayern und Baden-Württemberg. Im vergangenen Jahr wurden in Deutschland offiziell 926 Erkrankungen gemeldet, 2016 waren es 323.

Besonders auch zur Feriensaison sollte der Impfstatus bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen überprüft und komplettiert werden. Momentan gibt es große Ausbrüche in Nachbarländern mit 2712 Fällen in Rumänien, 2173 Fällen in Frankreich, 1948 Fällen in Griechenland und 805 Fällen in Italien. (eis)

