Seuchenbehörde ECDC

Bisher 31 Masern-Tote in Europa

SOLNA. Seit Anfang des Jahres sind in der Europäischen Region der WHO 31 Menschen an einer Masern-Infektion gestorben, berichtet die europäische Seuchenbehörde ECDC.

Damit liegt die Fallzahl schon jetzt fast so hoch wie die Zahl der Maserntoten im gesamten Jahr 2017. Damals meldete die WHO 35 Tote.

Die meisten der 31 Toten stammen aus Rumänien (22), wo nach ECDC-Angaben weiterhin Masern-Fälle zu verzeichnen sind.

Vier Masern-Tote meldete Italien seit Anfang des Jahres, Frankreich drei und Griechenland zwei. (bae)

