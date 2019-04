Ärzte Zeitung online, 02.04.2019 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



USA

Hunderte New Yorker nach Masernausbruch geimpft

NEW YORK. Drastische Maßnahmen ergreift der US-Staat New York, um einem Masern-Ausbruch Herr zu werden: Nachdem die Behörden im Bezirk Rockland County 40 Kilometer nördlich von der Metropole New York den Masern-Notstand ausgerufen und ungeimpfte Minderjährige für 30 Tage von öffentlichen Plätzen verbannt haben, wurden jetzt hunderte Impfungen durchgeführt, wie der Nachrichtensender CNA berichtet.

„In den vergangenen Tagen sind mehr als 500 Personen geimpft worden“, wird Ed Day von den örtlichen Behörden von CNA zitiert. Ziel sei es, in der ansässigen Bevölkerung eine Immunisierungsrate von 93 Prozent zu erreichen. (bae)

Weitere Beiträge aus diesem Themenbereich