Ärzte Zeitung online, 27.11.2017 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Australien

Mehr Infektionen mit Meningokokken W und Y

BERLIN. Seit September wurden in den australischen Bundesstaaten Northern Territory und Western Australia vermehrt Infektionen mit Meningokokken der Serogruppen W und Y gemeldet, teilt das Centrum für Reisemedizin mit. Reisende mit engem Kontakt zur lokalen Bevölkerung sollten eine tetravalente Impfung erwägen.

Ein solcher Impfstoff soll Medienberichten zufolge nun auch in Australien im Dezember verteilt werden. Der tetravalente Impfstoff, der gegen die Serotypen A, C, Y und W schützt, ersetzt den bisher verwendeten Impfstoff gegen den Typ C. Ein Impfstoff gegen den Typ B lässt womöglich noch bis 2019 auf sich warten. Erst letzten Monat war ein Kleinkind an einer Infektion mit dem B-Strang gestorben. (mmr)