Meningokokken

Todesfall in hessischem Kindergarten

LINDENFELS. In einem Kindergarten im südhessischen Lindenfels ist ein zweijähriges Kind an den Folgen einer Infektion mit Meningokokken vom Typ B gestorben, teilt der Kreis Bergstraße mit. Das Kind sei am Freitag gestorben, der Kindergarten blieb am Montag geschlossen. Alle Personen, die Kontakt mit dem infizierten Kind hatten, seien ermittelt und beraten worden. Weitere Verdachtsfälle bestünden nicht, es gebe auch keine Hinweise darauf, dass sich das Kind die Infektion im Kindergarten zugezogen habe, wird Pfarrerin Jutta Grimm-Helbig in einer Mitteilung des Kindergartens zitiert. Das Kind sei wegen der Erkrankung seit einer Woche nicht mehr im Kindergarten gewesen. (mmr)