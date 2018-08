Ärzte Zeitung, 09.08.2018 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Klinische Studie

Forscher testen Stammzellen bei Sepsis

Wie adipöse mesenchymale Stammzellen die Immunantwort bei Sepsis modulieren, haben Forscher aus Amsterdam herausgefunden.

Amsterdam. Mesenchymale Stammzellen (MSC) könnten eine Therapie-Option bei Sepsis werden. Forscher der Universität Amsterdam haben erstmals am Menschen gezeigt, das MSC viele immunmodulatorische Eigenschaften haben, die für die Sepsis-Therapie genutzt werden könnten, heißt es in einer Mitteilung des Fachblatts "Stem Cells". In dem Journal wurde die Studie jetzt publiziert (Stem Cells 2018; online 31. Juli).

Bisher konnte in Untersuchungen am Tiermodell durch eine Therapie mit MSC die Sterberate bei Sepsis um bis zu 73 Prozentgesenkt werden. In der aktuellen Studie haben die Amsterdamer Wissenschaftler nun 32 gesunden Freiwilligen Lipopolysaccharide (LPS) injiziert, um eine Endotoxinämie zu induzieren. Diese bakterielle Entzündung dient als Modell einer Sepsis.

Eine Stunde zuvor erhielt jeder Teilnehmer eine Infusion, entweder mit adipösen mesenchymalen Stammzellen (ASC) in drei verschiedenen Dosierungen oder mit Placebo.

"ACS-Therapie gut toleriert"

"Die Ergebnisse zeigen, dass die ACS-Therapie gut toleriert wurde und die höchste getestete Dosis mit zeitabhängigen proinflammatorischen und antiinflammatorischen Effekten assoziiert war, ebenso hatte sie eine leichte gerinnungsfördernde Wirkung", wird die Doktorandin Desireé Perlee von der Universität Amsterdam in der Mitteilung zitiert.

Das Modell zur Endotoxinämie haber aber auch Einschränkungen. So seien die Sepsis-assoziierten Veränderungen im Köper stärker und anhaltender, während die Reaktionen im Modell sehr schnell aufträten und nur kurz anhielten.

Die Ergebnisse gäben, laut Perlee, einen besseren Einblick in den Wirkmechanismus einer solchen Stammzell-Therapie bei Sepsis. Um die Wirksamkeit und Sicherheit von ASC bei Sepsis-Patienten zu untersuchen, seien weitere Untersuchungen nötig, heißt es im Abstract zur Studie. (grz)

Weitere Beiträge aus diesem Themenbereich