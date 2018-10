Ärzte Zeitung online, 02.10.2018

Studie aus Taiwan

Nach überstandener Sepsis hohe Infarkt- und Insultgefahr

Patienten, die nach überstandener Sepsis aus der Klinik entlassen werden, tragen einige Wochen lang ein hohes Risiko für Herz- und Hirninfarkte. Am höchsten ist die Gefahr in der ersten Woche, so das Ergebnis einer Studie aus Taiwan.

