Bad Schönborn

Vier Tbc-Erkrankungen und über 100 Infizierte an Schule

BAD SCHÖNBORN. In Bad Schönborn (Baden-Württemberg) sind bislang vier Schüler an Tuberkulose erkrankt. „Die Gesamtzahl der infizierten Schüler und Lehrer an der Schule beläuft sich derzeit auf 109 Personen“, teilte das Landratsamt Karlsruhe auf seiner Webseite mit.

Untersuchungen nach zunächst zwei Erkrankungen hatten „eine hohe Zahl von Ansteckungen“ ergeben. Dabei wurden die zwei weiteren Erkrankungen entdeckt. Die „Badischen Neuesten Nachrichten“ (BNN) berichteten am Donnerstag, es handle sich um Schüler, Lehrer und Beschäftigte vor allem einer Gemeinschaftsschule.

Nicht jeder, der angesteckt ist, wird auch krank. Zudem betont die Behörde: „Die Tuberkulose ist heute in der Regel eine behandelbare und heilbare Erkrankung.“ Tuberkulosefälle gebe es immer mal wieder. So viele Ansteckungen über alle Klassenstufen hinweg seien allerdings „ungewöhnlich“, zitiert die Zeitung den Behördenarzt. Um auszuschließen, dass unter den Infizierten noch mehr Erkrankte sind, gibt es weitere Untersuchungen, unter anderem mit Röntgenaufnahmen.

Die erste Erkrankung wurde vor den Pfingstferien bei einem Achtklässler der Gemeinschaftsschule festgestellt, die zweite Erkrankung „damit zusammenhängend“ an einer Grundschule.

Eine Übertragung der durch Bakterien ausgelösten Krankheit Tuberkulose findet über Tröpfchen in der Luft statt. Erkrankte leiden unter Kraftlosigkeit, Nachtschweiß, Gewichtsabnahme oder anhaltendem Husten. Dem Robert Koch-Institut (RKI) wurden 2018 bundesweit über 5400 Fälle von Tuberkulose gemeldet. Die Zahl war ähnlich hoch wie 2017 und etwas geringer als 2016. (dpa)

