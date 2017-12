Ärzte Zeitung online, 01.12.2017 1

© DZIF/Dobler

Überträger von FSME?

Neue Zeckenart breitet sich in Süddeutschland aus

BRAUNSCHWEIG. Eine bisher nur im Mittelmeer-Gebiet beschriebene Zeckenart namens Ixodes inopinatus bildet stabile Populationen in Süddeutschland, meldet das Deutsche Zentrum für Infektionsforschung (DZIF). Das Zentrum will nun erforschen, ob Ixodes inopinatus in Deutschland vorkommende Krankheitserreger, unter anderem das FSME-Virus, übertragen kann und ob sie für die Ausbreitung des FSME-Virus in Mitteleuropa mit verantwortlich ist (Ticks Tick Borne Dis 2017, online 9. September). (mmr)