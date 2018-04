Ärzte Zeitung online, 27.04.2018 1

Robert Koch-Institut

FSME breitet sich weiter aus

Die Frühsommer-Meningoenzephalitis ist in Deutschland auf dem Vormarsch, so das RKI. Vor allem eine Region wird zum neuen Risikogebiet.

Das RKI warnt vor der Ausbreitung. Insbesondere Sachsen hat derzeit massiv mit FSME zu kämpfen. © Henrik Dolle / Fotolia

BERLIN. Das Robert Koch-Institut (RKI) hat die neue FSME-Risikokarte veröffentlicht (Epi Bull 2018; 17: 161). Zehn Land- oder Stadtkreise sind als neue Risikogebiete hinzugekommen.

Erhöhte Risiken für FSME-Infektionen bestehen danach weiter vor allem in Bayern, Baden-Württemberg, Südhessen und im südöstlichen Thüringen. Als eine neue Risikoregion kristallisiert sich nun Sachsen heraus: Nachdem dort 2014 der Vogtlandkreis als erster Kreis zum FSME-Risikogebiet erklärt wurde, kommen nun drei weitere hinzu: Erzgebirgskreis, Bautzen und Zwickau.

In Thüringen sind der Ilm-Kreis und der Stadtkreis Suhl hinzugekommen. Alle diese Kreise grenzen in an bekannte Risikogebiete in Deutschland oder Tschechien. Das gilt auch für die fünf neuen Landkreise in Bayern: München, Günzburg, Augsburg, Weilheim-Schongau und Starnberg.

Die FSME-Impfung wird allen Menschen empfohlen, die in Risikogebieten zeckenexponiert sind. Die Impfquoten stagnieren allerdings in den letzten Jahren oder nehmen sogar ab. Rund 97 Prozent der 2017 gemeldeten FSME-Patienten waren nicht oder nicht ausreichend geimpft. Bei höheren Impfquoten könne ein hoher Anteil der auftretenden FSME-Erkrankungen verhindert werden, betont das RKI. (eis)

