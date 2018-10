Erweitern Sie Ihren individuellen Themenmix im kostenlosen Newsletter der Ärzte Zeitung mit unserem neuen Themenfeld Kindergesundheit . Einfach in der Newsletterverwaltung auf springermedizin.de das Thema hinzubuchen oder dort - nach einer einfachen Registrierung - unseren Newsletter erstmals bestellen.

USA

Sieben Kinder sterben nach Viren-Ausbruch

NEW YORK. Nach dem Ausbruch einer Viruserkrankung in einer Klinik nahe New York sind sieben Kinder ums Leben gekommen.

Elf weitere Kinder hätten sich mit dem Adenovirus infiziert, teilte das zuständige Gesundheitsministerium am Mittwoch mit.

Die Klinik im Bundesstaat New Jersey liegt etwa anderthalb Autostunden von New York entfernt. Dort sind unter anderem Kinder untergebracht, die besonders anfällig für Krankheiten sind. (dpa)

