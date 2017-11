Ärzte Zeitung online, 09.11.2017 1

Klinische Studien

Internetportal informiert Krebspatienten

BERLIN. Mit dem Monatsthema im November informiert das ONKO-Internetportal der Deutschen Krebsgesellschaft (DKG) Patienten über klinische Studien in der Krebstherapie. Hier wird erklärt, welche Arten von klinischen Studien es gibt und welche Vorteile, aber auch welche Risiken für den Patienten entstehen können.

Was Patienten vor einer Teilnahme wissen sollten, beantwortet Professor Ralf Hofheinz, Vorsitzender der DKG-Kommission Klinische Studien in der Onkologie in einem Interview. Außerdem finden Patienten auf dem Internetportal eine Checkliste mir Fragen an den Studienarzt. (grz)

Das Monatsthema ist abrufbar unter www.krebsgesellschaft.de/thema_november2017