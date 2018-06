Ärzte Zeitung online, 05.06.2018 1

Todesfälle

Aufregung um Krebszentren am Klinikum Oldenburg

Das Klinikum Oldenburg steht mit seinen Krebszentren in der Kritik. Es geht um die Zahl von Patienten, die an den Folgen einer Operation an der Bauchspeicheldrüse gestorben sind.

Der Haupteingang des Klinikums Oldenburg. © Ingo Wagner / dpa

OLDENBURG. Die Deutsche Krebsgesellschaft (DKG) nimmt nach Vorwürfen gegen das Klinikum Oldenburg dessen Krebszentren genau unter die Lupe.

"Wir sind dabei, die Zertifikate für das Brust- und Prostatakrebszentrum zu überprüfen", sagte DKG-Sprecherin Katrin Mugele am Montag.

NDR und "Nordwest-Zeitung" hatten zuvor berichtet, dass im Klinikum Oldenburg überdurchschnittlich viele Patienten während und nach komplizierten Eingriffen an der Bauchspeicheldrüse gestorben seien. Die Klinik hält dagegen, die Sterberate sei keinesfalls im "außergewöhnlichen Bereich".

Der NDR hatte unter Bezug auf einen ehemaligen Mitarbeiter des Klinikums berichtet, zwischen April 2017 und Februar 2018 seien sechs Patienten bei 20 Bauchspeicheldrüsen-Operationen gestorben, was eine Sterberate von 30 Prozent entspricht. Diese Zahlen waren in die letzte Zertifizierung allerdings nicht eingeflossen. Ihr lagen Daten aus 2016 zugrunde.

Das Klinikum Oldenburg nannte dagegen andere Zahlen. Nach einer Überprüfung im Februar habe es seit vergangenem April 39 Eingriffe am Pankreas gegeben, in deren Folge neun Patienten gestorben seien – eine Sterberate von 23 Prozent.

"Wir lassen aktuell alle Todesfälle im Bereich der Pankreaschirurgie vorsorglich extern überprüfen", sagte Klinikumsvorstand Dirk Tenzer.

