Vier Universitätskliniken kooperieren

Neues Krebszentrum in Nordrhein-Westfalen

KÖLN. In Nordrhein-Westfalen entsteht ein neues Exzellenzzentrum für die Krebsmedizin. Die Universitätskliniken Köln, Bonn, Aachen und Düsseldorf haben sich zum "Centrum für Integrierte Onkologie – CIO Aachen Bonn Köln Düsseldorf" zusammengeschlossen.

Über 200 Kliniken und Institute bündeln dort ihre Kräfte. Man wolle das alte Konkurrenzdenken über Bord werfen, sagte Professor Michael Hallek, Direktor des neuen CIO. "Angesichts der voranschreitenden Vernetzung in der Onkologie ist nur konsequent, uns auch in den Versorgungsstrukturen immer besser regional zu verzahnen und Synergien in der Forschung zu schaffen, um international wettbewerbsfähig zu sein." (iss)

