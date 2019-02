Ärzte Zeitung online, 04.02.2019 1

Krebsforschung

Professor Ulrich Kleeberg in den Ruhestand verabschiedet

Er gründete die erste onkologische Schwerpunktpraxis in Deutschland: Am vergangenen Wochenende wurde Professor Dr. Ulrich R. Kleeberg nun in den Ruhestand verabschiedet

HAMBURG. 1976 gründete Prof. Dr. Ulrich R. Kleeberg (80) die Hämatologisch-Onkologische Praxis Altona (HOPA). Sie war die erste onkologische Schwerpunktpraxis in Deutschland, wie es in einer Mitteilung zu seiner Verabschiedung in den Ruhestand heißt. Kleeberg war engagiert in der Krebsforschung, in der Fachgesellschaft DGHO, in der deutschen Krebsgesellschaft und noch heute als Vorsitzender der Hamburger Krebsgesellschaft tätig. Sein Wirken war wegweisend für die ambulante Versorgung Krebskranker in ganz Deutschland, heißt es in der Laudatio. (eb)

