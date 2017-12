Ärzte Zeitung online, 20.12.2017 1

Darmkrebsvorsorge

Jetzt für den Felix Burda Award 2018 bewerben!

MÜNCHEN. Auch 2018 zeichnet die Felix Burda Stiftung herausragende Projekte und Leistungen auf dem Gebiet der Darmkrebsvorsorge mit dem Felix Burda Award aus. Interessierte können sich noch bis zum 8. Januar in drei Kategorien bewerben: "Engagement des Jahres", "Betriebliche Prävention" und "Medizin & Wissenschaft", teilt die Stiftung mit. In der letzten Kategorie können sich erneut auch Projekte aus dem europäischen Ausland bewerben, deren Erkenntnisse einen positiven Nutzen für die Darmkrebsvorsorge in Deutschland haben. Diese Bewerbungen können in englischer Sprache eingereicht werden. Die Preisverleihung finde am 13. Mai statt. (grz)

Ausschreibungsunterlagen und Teilnahmebedingungen unter www.felix-burda-award.de