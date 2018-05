Ärzte Zeitung online, 10.05.2018 1

Leukämie

DKMS zählt 70.000 Stammzellspender

KÖLN. Die Deutsche Knochenmarkspenderdatei (DKMS) verzeichnet 27 Jahre nach ihrer Gründung mit Willi Blüm aus Neuental bei Kassel ihren 70.000sten Stammzellenspender für Leukämiepatienten. Wie die DKMS mitteilt, gehört der 19-Jährige zu ihrer Hauptzielgruppe.

Denn wissenschaftliche Analysen hätten gezeigt, dass Männer im Alter zwischen 18 und 30 Jahren die am häufigsten angeforderten Spender seien. Transplanteure bevorzugten jüngere Spender, da die Überlebensrate der Empfänger von Stammzellen junger Spender am höchsten sei.

Die Woche vom 14. bis 18. Mai hat die DKMS zur Themenwoche "Junge Spender" ausgerufen, in der sie gezielt um Spender werben will – zum Beispiel an Unis. (maw)

