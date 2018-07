Ärzte Zeitung online, 04.07.2018 1

Hematology today

Highlights vom Hämatologen-Kongress online verfügbar

STOCKHOLM. www.hematology-today.de präsentiert jetzt Highlights vom 23. Kongress der European Hematology Association (EHA) in Stockholm. Sechs Experten besuchten Vorträge und präsentierten die Ergebnisse in Videobeiträgen vor der Kamera, heißt es in einer Mitteilung zum Online-Service.

Insgesamt seien 74 Abstracts zu sechs Themenbereichen analysiert und vorgestellt worden. Janssen-Cilag ermögliche diese Initiative mit einem Educational Grant; Takeda sei Sponsor bei "hematology today". (eb)

www.hematology-today.de: Hier stehen das ganze Jahr über fünf Stunden Filmmaterial, inklusive Vortragsfolien zum Download, kostenfrei zur Verfügung. Zugang über DocCheck oder mit vorgegebenen Login-Daten, die nach Bedarf über die Website angefordert werden können.

