Ärzte Zeitung online, 18.07.2018 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Sachsen

Termin für Mammografie per Internet im Osten

DRESDEN. In Sachsen können Frauen inzwischen Termine für ein Mammografie-Screening auch über das Internet vereinbaren, teilte Gesundheitsministerin Barbara Klepsch (CDU) mit. . Generell haben alle Frauen im Alter von 50 bis 69 Jahren mit einer gültigen Krankenversicherung alle zwei Jahre den gesetzlichen Anspruch auf eine Mammografie.

Wenn sie in Sachsen wohnen, werden sie dazu automatisch von der Zentralen Stelle in Chemnitz eingeladen. Mit einer gültigen Einladung und einem Terminvorschlag von der Zentralen Stelle erhält die Frau einen Einladungscode. Mit diesem Code kann sie sich auf https://sachsen.mammotermin.de in das Portal einloggen.

Dort kann sie ihren Termin je nach Verfügbarkeit verschieben, ihn bestätigen oder absagen. Der Code ist immer bis zum aktuellen Mammografie-Termin gültig. Nur am Tag der Untersuchung kann die Frau den Termin im Portal nicht mehr ändern.

Außerdem steht auch weiterhin die Zentrale Stelle telefonisch zur Verfügung oder kann per E-Mail kontaktiert werden. 2017 nahmen in Sachsen rund 57 Prozent der eingeladenen Frauen am Screening teil. (sve)

Weitere Beiträge aus diesem Themenbereich