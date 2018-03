Ärzte Zeitung online, 09.03.2018 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Megastudie findet keinen Nutzen von PSA-Tests

Eine Einladung zu einem einzelnen PSA-Test führt bei Männern über 50 Jahren dazu, dass häufiger Prostatakrebs diagnostiziert wird - die Sterberate wird dadurch aber nicht gesenkt.

Von Thomas Müller

BRISTOL. Über den Nutzen des PSA-Screenings bei Männern wird noch immer heftig gestritten. Klar ist, dass mit regelmäßigen PSA-Tests vermehrt auch niedrigmaligne Tumoren aufgespürt werden, die mit hoher Wahrscheinlichkeit keine Probleme verursachen.

Zudem liegt aufgrund der geringen Spezifität bei den meisten Männern mit auffälligen PSA-Werten kein Tumor vor – sie werden dann oft unnötigen Biopsien unterzogen.

Immerhin deutete die europäische ERSPC-Studie (European Randomized Study of Screening for Prostate Cancer) mit rund 162.000 Männern auf einen Vorteil bei der krebsspezifischen Mortalität: Diese war nach 13 Jahren um 21 Prozent geringer als in einer Kontrollgruppe ohne Screening. In absoluten Zahlen kam es in der Screeninggruppe zu 13 Prostata-Ca. bedingten Todesfällen weniger auf 10.000 Männer.

In der US-Screeningstudie PLCO (: Prostate, Lung, Colorectal, and Ovarian Cancer Screening) mit etwa 77.000 Männern ergab sich jedoch kein Vorteil bei der Sterberate, was Kritiker auch darauf zurückführen, dass viele Männer in der Kontrollgruppe aus eigenem Antrieb eine PSA-Untersuchung veranlasst und damit das Ergebnis unbrauchbar gemacht hatten.

Das Studienduo wird nun um eine weitere, noch größere Untersuchung von Forschern um Dr. Richard Martin von der Universität Bristol ergänzt. Auch darin ließ sich die krebsspezifische Mortalität durch ein PSA-Screening nicht signifikant senken (JAMA 2018;319(9):883-895).

Allerdings wurde der PSA-Wert nicht mehrfach im Abstand von einigen Jahren bestimmt, sondern nur ein einziges Mal. Die Studienärzte hofften damit, Überdiagnosen und unnötige Biopsien zu vermeiden und das Nutzen-Risiko-Profil zu verbessern.

Sterberate um 4 Prozent geringer

An der Cluster-Studie mit dem Akronym CAP (Cluster Randomized Trial of PSA Testing for Prostate Cancer) nahmen zwischen den Jahren 2001 und 2009 insgesamt 911 Allgemeinarztpraxen teil. Die eine Hälfte bot ihren männlichen Patienten im Alter von 50 bis 69 Jahren einen PSA-Test an, die andere nicht.

Die Interventionsgruppe steuerte Angaben zu 189.000 Männern bei, davon hatten 36 Prozent (67.000 Männer) ihren PSA-Wert bestimmen lassen. Bei PSA-Konzentrationen über 3,0 ng/ml schlugen ihnen die Ärzte eine Biopsie vor. Die Praxen aus der Kontrollgruppe lieferten Daten zu 219.000 Männern.

Diagnostizierten Ärzte aufgrund des PSA-Tests einen Tumor, konnten die Männer an der eingebetteten Studie ProtecT (Prostate Testing for Cancer and Treatment ) teilnehmen. Darin wurde kontrolliertes Abwarten gegen radikale Prostatektomie sowie eine Radiotherapie verglichen.

Im Schnitt wiesen die Männer zum Beginn der Untersuchung ein Alter von 59 Jahren auf.

Nach einer medianen Nachbeobachtungszeit von zehn Jahren waren bis Ende 2016 insgesamt 549 Männer in der Interventionsgruppe und 647 in der Kontrollgruppe an Prostatakrebs gestorben, das entspricht jeweils 30 und 31 Männern auf 100.000 Personenjahre.

Die krebsspezifische Sterberate war damit in der Gruppe mit PSA-Test-Angebot um nichtsignifikante 4 Prozent geringer, der primäre Studienendpunkt wurde verfehlt. Männern einmalig einen PSA-Test anzubieten, senkt also noch nicht die Prostata-Krebsmortalität, jedenfalls dann nicht, wenn nur ein Drittel das Angebot annimmt.

Auch bei der Gesamtmortalität zeigten sich keine größeren Unterschiede: 25.500 Männer in der Interventions- und 28.300 in der Kontrollgruppe waren nach zehn Jahren verstorben; dies entspricht einer Reduktion der Sterberate in der Gruppe mit PSA-Test-Angebot um lediglich 1 Prozent, auch diese Differenz erwies sich als nicht signifikant.

Wie zu erwarten, wurden in der Interventionsgruppe deutlich häufiger Tumoren diagnostiziert, und zwar bei 4,3 versus 3,6 Prozent der Männer, ein relativer Unterschied von 19 Prozent.

Wenig überraschend auch ein anderes Ergebnis: Männer in der Interventionsgruppe waren bei der Tumordiagnose deutlich jünger – hier hatte der PSA-Test wohl gleich zu Beginn bei einem Teil der Untersuchten einen Tumor aufgespürt.

Schließlich hatten die Männer in der Interventionsgruppe etwas häufiger niedrigmaligne Tumoren als diejenigen ohne Screeningangebot – auch das war aufgrund der PSA-Tests zu erwarten.

Prostata-Ca.-Mortalität ohne Test um 40 Prozent erhöht

Nun ist es wenig erstaunlich, dass ein Screening keinen Effekt hat, wenn kaum jemand daran teilnimmt. Schauten sich die Forscher um Martin nur diejenigen Männer an, die eine Testeinrichtung aufsuchten – das waren 40 Prozent, und auch von diesen sprang noch ein Teil ab – so war die Prostata-Ca.-Sterberate um immerhin 7 Prozent geringer als in der Kontrollgruppe, doch auch dieser Unterschied erwies sich als nicht signifikant.

Interessant ist auch ein anderer Vergleich, den die Forscher um Martin im Supplement zur Studie verstecken: Von den Männern mit einem validen PSA-Test-Resultat waren 0,23 Prozent (146 von 64.400) an einem Prostatatumor gestorben, hingegen betrug die Rate 0,32 Prozent (361 von 113.700) derjenigen aus der Interventionsgruppe, die keinen PSA-Test vornahmen.

Relativ betrachtet war die Prostata-Ca.-Sterberate bei den Männern ohne PSA-Test folglich um 40 Prozent höher als bei denen mit. Dies wird in der Publikation jedoch nicht erwähnt.

Von den Männern, die eine Testklinik aufsuchten, hatten nach zehn Jahren knapp 4700 eine Prostata-Ca.-Diagnose. Die Inzidenz war damit etwa doppelt so hoch wie in der Kontrollgruppe (6,2 Prozent versus 3,0 Prozent).

72 Prozent der Tumoren waren unmittelbar nach dem Test aufgrund erhöhter PSA-Werte diagnostiziert worden, 28 Prozent im Schnitt acht Jahre nach einem negativen PSA-Test.

Die Forscher um Martin schließen aus ihrer Untersuchung, dass eine einmalige Einladung zum PSA-Test die Prostatakrebs-Mortalität unter Männern im Laufe von zehn Jahren nicht signifikant senken kann, aber vermehrt zur Detektion von niedrigmaligen Tumoren führt, bei denen es fraglich sei, ob die Betroffenen behandelt werden müssten.

Studie hat Mängel

Die Studie hat jedoch eine Reihe von Mängeln. Primär erfasst sie nicht den Nutzen des PSA-Tests, sondern lediglich den eines Angebots zum Test. Da nur ein Bruchteil der Männer das Angebot angenommen hat, ist ein signifikantes Ergebnis nicht zu erwarten.

Zusätzlich verwässert werden die Angaben durch selbstinitiierte PSA-Tests in der Kontrollgruppe. Wie viele Männer davon Gebrauch machten, ist unklar. Die Studienautoren schätzen den Anteil aufgrund von anderen Erhebungen auf 10 bis 15 Prozent.

Zudem mag eine Nachbeobachtungsdauer von lediglich zehn Jahren bei der Gruppe von noch relativ jungen Männern viel zu gering sein. Schließlich ist es mit einem einzigen PSA-Test nicht getan. Viele Urologen halten heute den PSA-Verlauf über mehrere Jahre hinweg für aussagekräftiger als eine einzelne Messung.

Die Studie dürfte also wieder einmal für viel Diskussion und wenig Klarheit sorgen.

Weitere Beiträge aus diesem Themenbereich