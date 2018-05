Ärzte Zeitung online, 11.05.2018 1

Urologen feiern "Meilenstein"

Niedrig-Risiko-Prostatakarzinom mit Laserfasern behandelt

Erstmals haben in Deutschland Ärzte einen Patienten mit Prostatakrebs nach dem Tookad-Verfahren operiert. Die neue Behandlungsoption bewerten Urologen als "Meilenstein".

Nach Angaben der DGU erkranken jährlich 90.000 Männer in Deutschland an Prostatakrebs. © freshidea / stock.adobe.com

DRESDEN. Bei Prostatakrebs mit geringem Risiko gibt es eine neue Behandlungsoption. Urologen am Universitätsklinikum Dresden haben einen Patienten mit einem solchen Karzinom erstmals nach dem Tookad-Verfahren. Es ist nach Uniklinik-Angaben die Deutschlandpremiere für dieses minimalinvasive Verfahren außerhalb klinischer Studien.

Der Chef der Dresdner Urologie, Professor Manfred Wirth, sprach von einem "Meilenstein der Urologie". "Das Verfahren füllt die Lücke zwischen radikaler Behandlung und aktiver Beobachtung", sagte Professor Paolo Fornara, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Urologie (DGU).

Diese fokale Therapie, bei der lediglich die vom Krebs betroffene Seite der Prostata therapiert wird, nutzt den fotosensitiven Wirkstoff Padeliporfin (Tookad®). Während einer Operation werden Laserfasern in die Seite der Prostata eingebracht, die vom Tumor befallen ist, wie das Uniklinikm Dresden mitteilt. Der Laser rege dann den Wirkstoff an, wodurch es zur Gefäßzerstörung sowie einer verminderten Blutzufuhr kommt, so dass das betroffene Gewebe absterbe. Die Hoffnung ruht nun darauf mit diesem Verfahren Patienten mit einem Niedrig-Risiko-Prostatkarzinom am Uniklinikum Dresden künftig eine minimalinvasive Therapie anbieten zu können, die deutlich geringere Nebenwirkungen aufweist als herkömmliche Therapieansätze – etwa die radikale Prostatektomie oder eine Bestrahlung des Tumors.

Aufgrund der schonenden Therapie sei es den Patienten bereits am dritten Tag nach der Op möglich, das Krankenhaus zu verlassen, meldet die Uniklinik. Um allerdings auszuschließen, dass auch die nicht behandelte Hälfte der Prostata betroffen sei, müsse neun bis zwölf Monate nach dem Eingriff per Biopsie dann der Gesundheitszustand des verbliebenen Prostatagewebes geprüft werden.

Am Weizmann-Institut entwickelt

Die Therapie wurde 2016 am israelischen Weizmann-Institut entwickelt und deren Wirksamkeit durch eine multizentrische europäische Studie mit Beteiligung der Dresdner Uniklinik bestätigt.

Ob die neue Therapie-Option in der Praxis hält, was die Studie verspricht, wird sich dem DGU-Chef zufolge allerdings erst in einigen Jahren zeigen.

Laut DGU erkranken jährlich 90.000 Männer in Deutschland an Prostatakrebs. "Im Schnitt könnten 10 bis 15 Prozent mit guter Prognose von Tookad profitieren", schätzte Fornara. "Im Zuge weiterer Studien soll nun untersucht werden, ob die Technik auch für Prostatakarzinome mit höherem Risiko anwendbar ist", sagte Wirth.

Die Heilungschancen beim lokal begrenzten Prostatakarzinom liegen bei 90 Prozent. (dpa)

