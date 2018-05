Ärzte Zeitung, 23.05.2018 1

Screening auf Prostatakrebs

US-Präventionsexperten ändern Meinung zum PSA

Die US-Empfehlung von 2012, vom PSA-Screening auf Prostatakrebs die Finger zu lassen, gilt nicht länger. Von einer Kehrtwende kann dennoch nicht die Rede sein. Denn ein populationsbasiertes Screening wird nach wie vor nicht empfohlen.

Leitartikel von Robert Bublak

Der PSA-Test ist weder besonders sensitiv noch sonderlich spezifisch. © Sherry Young / stock.adobe.com

Ziemlich genau vor einem Jahr hatte die United States Preventive Services Task Force (USPSTF) – ein Gremium unabhängiger Experten für Primär- und Präventionsmedizin – einen Vorschlag publiziert, wie das PSA-basierte Screening auf Prostatakrebs im Licht aktueller Erkenntnisse künftig anzuwenden sei. Aus dem Entwurf ist nun die offizielle Empfehlung geworden: "Für Männer im Alter von 55 bis 69 Jahren sollte die Entscheidung, regelmäßig an einem PSA-basierten Screening auf Prostatakrebs teilzunehmen, individuell getroffen werden." Zuvor sollten die Männer die Gelegenheit bekommen, Vor-und Nachteile des Screenings mit ihrem Arzt zu erörtern (JAMA 2018; 319: 1901–13 und 1914–1931).

Damit nimmt die USPSTF ihre Empfehlung von 2012 zurück, in der sie vom PSA-Test abriet. Der Grad der Empfehlung wurde von D ("nicht empfohlen") auf C geändert. Das bedeutet: "Die USPSTF empfiehlt, die Leistung Patienten selektiv und im Einzelfall anzubieten, und zwar auf der Grundlage des professionellen Urteils und der Patientenpräferenzen." Dabei müssen zumindest mäßiggradig sichere Belege für einen kleinen Nutzenüberschuss vorliegen.

Die C-Empfehlung gilt, wie erwähnt, für Männer im Alter zwischen 55 und 69 Jahren. Für Männer ab 70 bleibt es wie gehabt beim D und dem Rat, auf ein PSA-Screening zu verzichten.

ERSPC-Ergebnisse führten zum Umdenken

Als einen Hauptgrund für die Änderung nennt die USPSTF die 13-Jahres-Ergebnisse der European Randomised Study of Screening for Prostate Cancer (ERSPC; Lancet 2014; 384: 2027). In die Untersuchung waren die Daten von mehr als 160.000 Männern im Alter von 55 bis 69 Jahren eingeflossen. Sie waren von 1993 bis 2003 an Zentren in acht europäischen Ländern in die Studie aufgenommen worden. Nach dem Zufallsprinzip teilte man sie der Interventionsgruppe mit Einladung zum PSA-Screening alle zwei bis vier Jahre oder der Kontrollgruppe zu.

Als Schwellenwert für die Indikation zur Biopsie war eine PSA-Konzentration von 3,0 ng/ml festgelegt. Rund 7400 Männer aus der Interventions- und 6100 Männer aus der Kontrollgruppe erhielten in den Studienjahren eine Prostatakrebs-Diagnose. 355 Probanden der PSA-Gruppe und 545 Kontrollen starben an ihrem Tumor.

Das Risiko, an Prostatakrebs zu sterben, reduzierte sich um 0,11 Todesfälle pro 1000 Personenjahre beziehungsweise um 1,28 Sterbefälle pro 1000 Männer. Um einen Tod durch Prostatakrebs zu verhindern, müsste man den Studiendaten zufolge 781 Männer zum PSA-Screening einladen. Je 27 zusätzlich entdeckte Karzinome würde ein Todesfall durch Prostatakrebs vermieden. Relativ gesehen ging die Prostatakrebsmortalität durch das PSA-Screening um rund ein Fünftel zurück. Absolut betrachtet bedeutet das: Die krebsspezifische Sterblichkeit lag in der Kontrollgruppe bei 0,61 Prozent und in der Screeninggruppe bei 0,49 Prozent, was einer Differenz von 0,12 Prozentpunkten entspricht.

Die Resultate nach 13 Jahren fielen im Vergleich mit den 9- und 11-Jahres-Ergebnissen besser aus. Die Zahl der zu Untersuchenden, deren es bedarf, um einen Todesfall zu vermeiden, ging mit der Zeit von 1410 über 979 auf dann 781 zurück. Und statt um 1,1 je 1000 Männer war die Zahl der Sterbefälle nun um 1,3 je 1000 Männer gesunken. Der Screeningeffekt scheint also mit der Zeit zuzunehmen, und 13 Jahre sind vielleicht noch nicht genug, um den vollen Nutzen zu ermessen.

Entscheidung mithilfe von Risikokalkulatoren

Die Mängel des PSA-Tests sind damit nicht behoben, das ist der USPSTF natürlich bewusst. Der Test ist weder besonders sensitiv noch sonderlich spezifisch. Bei aggressiven Tumoren schlägt er nicht häufig genug, auf weniger gefährliche dagegen zu oft an. In der ERSPC-Studie waren rund 40 Prozent der mithilfe des Screenings entdeckten Fälle von Prostatakrebs als Überdiagnosen zu betrachten – nicht zuletzt dieser Umstand führte dazu, dass sich die ERSPC-Forscher gegen ein populationsweites PSA-Screening aussprachen. Sie plädierten dafür, die Patienten ausführlich zu informieren und Entscheidungen mithilfe von validierten Hilfsinstrumenten wie etwa Risikokalkulatoren zu treffen. Das ist nun im Wesentlichen auch die neue Position der USPSTF. Als Wende um 180 Grad, wie nach der Publikation des Entwurfs zur Empfehlung mancherorts zu lesen, wird man das nicht bezeichnen können.

Mit der neuen Linie der USPSTF geht auch die Haltung der deutschen Urologenverbände konform. "Für die Deutsche Gesellschaft für Urologie bedeutet dies nur eine Bestätigung ihrer Strategie", betont Professor Oliver Hakenberg, Direktor der Klinik und Poliklinik für Urologie am Universitätsklinikum Rostock und 1. Vizepräsident der DGU. Wenn ein Mann im relevanten Alter eine Vorsorgeuntersuchung auf Prostatakrebs wünsche, solle zusätzlich zur digitalen rektalen Untersuchung das PSA bestimmt werden. "Die Datenlage, dass mit dieser Kombination mehr frühe Prostatakarzinome entdeckt werden als nur mit digitaler rektaler Untersuchung, ist erdrückend", so Hakenberg. Er stellt aber auch fest: "Wohlgemerkt, die DGU hat nie und wird nie ein Screening mit dem PSA-Test empfehlen."

