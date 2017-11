Ärzte Zeitung online, 16.11.2017 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Gentherapie

Erster Einsatz für Gen-Schere

OAKLAND. US-Forscher setzen erstmals Gentherapie mit Gen-Scheren ein. Diese Werkzeuge sollen ein Korrektur-Gen an genau die passende Stelle im Genom eines an Morbus Hunter erkrankten Mannes einsetzen, berichtete das UCSF Benioff Children's Hospital in Oakland. Der schwerkranke 44-jährige Brian Madeux erhielt am Montag bei einer Studie als erster die Infusion. Läuft alles nach Plan, wird das Gen in das Erbgut eingebaut und das bislang fehlende Enzym gebildet. (dpa)