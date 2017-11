Ärzte Zeitung online, 29.11.2017 1

Neues Projekt in Hessen

Psychisch Kranken hilft Team aus Hausarzt und MFA

Den Hausarzt mit digitalen Anwendungen bei der Betreuung psychisch kranker Patienten zu unterstützen – das ist das Ziel eines neuen interdisziplinären Projekts in Hessen.

Nach aktuellen Schätzungen leidet fast ein Drittel der Bevölkerung an psychischen Belastungen – am häufigsten an Depressionen und Angststörungen. © yanlev / Fotolia

WIESBADEN. In Wiesbaden stellte die Techniker Krankenkasse (TK) heute das neue Behandlungsangebot "Blended Therapy" vor – ein gemeinsames Projekt mit den Universitätskliniken Frankfurt, München und Hamburg, der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Hessen sowie dem Technikpartner TelePsy. Mit einem online-gestützten Fragebogen steht dabei teilnehmenden Hausärzte künftig ein Instrument zur Verfügung, mit dem sie vor allem Depressionen oder Angststörungen eindeutiger diagnostizieren können, wie die TK berichtet.

Das Behandlungskonzept sieht nach TK-Angaben folgendermaßen aus: Wird eine psychische Erkrankung mittels digitaler Anwendungen diagnostiziert und eine Therapie in der Hausarztpraxis begonnen, werden die Patienten gezielt und regelmäßig in einem individuellen Fallmanagement von den Ärzten und ihren Medizinischen Fachangestellten begleitet , etwa durch regelmäßige Anrufe. Das Behandlungsteam kann zudem auf einfache digitale Angebote wie psychologische Tests und verhaltenstherapeutisches Übungsmaterial zurückgreifen. Studien zeigten, dass ein solches Dreierbündnis aus Arzt-MFA-Patient bei der Behandlung besonders erfolgreich sei. Die webbasierte Plattform TelePsy unterstützt diese Arbeit des Dreierbündnisses.

Was ist Blended Care? Blended Care bezeichnet ein Behandlungskonzept bei psychischen Erkrankungen, das die Möglichkeiten der Face-to-Face-Therapie und der Online-Therapie kombiniert. Zu den digitalen Instrumenten, die Ärzte und Patienten nutzen, zählen beispielsweise digitale Fragebögen oder multimediales Übungsmaterial in Form von Video- oder Audiodateien. (TK)

Modellregion für das auf vier Jahre angelegte, bundesweit einzigartige Projekt ist Hessen. Das Vorhaben wird vom Innovationsfonds finanziell gefördert. 2000 Patienten sollen das Blended-Care-Versorgungsangebot nutzen können. Hierfür wird die TK mit der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Hessen einen besonderen Versorgungsvertrag abschließen.

Hausarzt als Lotse

Hintergrund des Projekts sind Zahlen, wonach fast ein Drittel der Bevölkerung an psychischen Belastungen leidet, am häufigsten an Depressionen und Angststörungen. Die Hausarztpraxis ist in schätzungsweise 60 Prozent der Fälle erster Ansprechpartner. "Mit Blick auf die steigende Relevanz psychischer Diagnosen erhält die Behandlung von depressiven Erkrankungen durch den Hausarzt besondere Bedeutung. Die bewährte Behandlung vis-à-vis im Arztzimmer mit digitalen Instrumenten zu unterstützen, ist deshalb ein zukunftsweisender Behandlungsansatz", erläutert Thomas Ballast, stellvertretender TK-Vorstandsvorsitzender in einer Pressemitteilung. (run)