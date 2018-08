Ärzte Zeitung online, 07.08.2018 1

Berthold Leibinger Zukunftspreis

Preis zu Optogenetik für US-Psychiater

DITZINGEN. Für seine bahnbrechenden Arbeiten mit Laser in der Entwicklung und Implementierung der Optogenetik erhält der Psychiater Professor Karl Deisseroth von der Stanford University in Kalifornien den mit 50.000 Euro dotierten Berthold Leibinger Zukunftspreis, teilt die Berthold Leibinger Stiftung mit. Die Optogenetik ist eine der wichtigsten Methoden in der Neurologie zur Entschlüsselung der Funktionsweise des Gehirns.

Ihre Leistungsfähigkeit beruht auch auf dem Einsatz von Laserlicht, so die Stiftung. Der Berthold Leibinger Zukunftspreis wird zusammen mit dem Berthold Leibinger Innovationspreis für angewandte Lasertechnologie alle zwei Jahre von der Berthold Leibinger Stiftung verliehen. (eb)

