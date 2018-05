Ärzte Zeitung online, 19.05.2018 1

Florida

Tödlicher Unfall mit explodierter E-Zigarette

ST. PETERSBURG. In Florida ist die Batterie einer E-Zigarette während der Benutzung explodiert und hat den Konsumenten getötet. Der 35-Jährige sei an einer "Projektilwunde im Kopfbereich" gestorben und habe Verbrennungen an 80 Prozent seines Körpers erlitten, meldet die New York Times unter Berufung auf Behördenangaben.

Die Explosion sei stark genug gewesen, um das Schlafzimmer des Mannes in Brand zu stecken. Die Behörden schränkten ein, dass die verwendete E-Zigarette mechanische Modifikationen aufgewiesen habe, die direkteren Zugang zur Batterie gewährt hätten, als dies bei handelsüblichen Geräten der Fall sei.

Es sei der erste Todesfall in den USA, der mutmaßlich auf Benutzung einer E-Zigarette zurückgehe. (mmr)

