Ärzte Zeitung online, 13.11.2017 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Reisemedizin

Tramadol im Koffer: Britin in Ägypten verhaftet

NEU-ISENBURG. Wegen der Einfuhr von 300 Tramadol-Tabletten wurde eine 33-jährige Britin im ägyptischen Ferienort Hurghada festgenommen, berichtet die "BBC ". Die Frau gibt an, das Analgetikum sei für ihren ägyptischen Freund mit Kreuzweh bestimmt gewesen. Sie habe vom Verbot des Opioids in dem Land nichts gewusst. In Ägypten kann bei Drogenschmuggel die Todesstrafe verhängt werden. (eis)