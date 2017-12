Ibuprofen plus Paracetamol bei Schmerzen in den Gließmaßen so effektiv wie Opioide

Warum ist das so? Trends und Moden sind nicht nur in verschiedenen Lebensbereichen bekannt und wirksam, sie sind es - leider - auch in der Medizin. Bedauerlich, wenn in solch einem sensiblen Bereich nicht die Ratio und professinelle Erfahrungen Priorität haben. Zeigt sich doch z.B. tagtäglich, daß Opioide (und Varianten) bei Wirbelsäulen- und Extremitätenschmerzen meist (deutlich) weniger, manchmal kaum oder gar nicht, wirksam sind, als andere Präparate, z.b. Ibuprofen, Diclofenac, Paracetamol, Acetylsalicylsäure (Aspirin)u.ä.



Unerwünschte problematische Opioidwirkungen (adverse effects)sind also vermeidbar. Die unerwünschten Wirkungen dieser anderen Analgetika sind weniger problematisch und besser beherrschbar. So lassen sich gastrointestinale Beschwerden meist vermeiden, wenn die Präparate zeitnah nach Mahlzeiten eingenommen werden. Weitere Probleme wie theoretisch angenommene (unterschiedliche Studien) relevante Erhöhungen des Blutdrucks und weitere vermutete (Studien!?)Nebenwirkungen sind in der täglichen Medizin nicht tatsächlich ein Problem, nicht in oft vermuteter Weise nachweislich.



Hingegen ist der alltägliche Umgang mit Analgetika oftmals nicht gezielt nach rationaler Pharmakotherapie erfolgt, dies in vielfältiger Weise, z.B. Auswahl der Präparate, Indikation für den jeweiligen individuellen Fall, pasende individuelle adäquate Dosierungen, Berücksichtigung der Pharmakokinetik (Retard, Long) etc.



Hierbei besteht sicher informativer Nachholbedarf. Sicher, es ist eine komplexe medizinische Aufgabe - dennoch, sie muß von behandelnden Ärzten professionell und sorgfältig umgesetzt werden. Was diese Studie aus den USA aufzeigt, ist bei erfahrenen Ärzten aus Orthopädie/Traumatologie, Schmerztherapie, Hausarztmedizin u.a. schon seit Jahrzenten bekannt - allerdings ist ein modischer Trend mit Auswirkungen einer Opioidepidemie nach wie vor seit Jahren ungebrochen, trotz nachweislicher nicht-rationaler Pharmakotherapie.Warum ist das so? Trends und Moden sind nicht nur in verschiedenen Lebensbereichen bekannt und wirksam, sie sind es - leider - auch in der Medizin. Bedauerlich, wenn in solch einem sensiblen Bereich nicht die Ratio und professinelle Erfahrungen Priorität haben. Zeigt sich doch z.B. tagtäglich, daß Opioide (und Varianten) bei Wirbelsäulen- und Extremitätenschmerzen meist (deutlich) weniger, manchmal kaum oder gar nicht, wirksam sind, als andere Präparate, z.b. Ibuprofen, Diclofenac, Paracetamol, Acetylsalicylsäure (Aspirin)u.ä.Unerwünschte problematische Opioidwirkungen (adverse effects)sind also vermeidbar. Die unerwünschten Wirkungen dieser anderen Analgetika sind weniger problematisch und besser beherrschbar. So lassen sich gastrointestinale Beschwerden meist vermeiden, wenn die Präparate zeitnah nach Mahlzeiten eingenommen werden. Weitere Probleme wie theoretisch angenommene (unterschiedliche Studien) relevante Erhöhungen des Blutdrucks und weitere vermutete (Studien!?)Nebenwirkungen sind in der täglichen Medizin nicht tatsächlich ein Problem, nicht in oft vermuteter Weise nachweislich.Hingegen ist der alltägliche Umgang mit Analgetika oftmals nicht gezielt nach rationaler Pharmakotherapie erfolgt, dies in vielfältiger Weise, z.B. Auswahl der Präparate, Indikation für den jeweiligen individuellen Fall, pasende individuelle adäquate Dosierungen, Berücksichtigung der Pharmakokinetik (Retard, Long) etc.Hierbei besteht sicher informativer Nachholbedarf. Sicher, es ist eine komplexe medizinische Aufgabe - dennoch, sie muß von behandelnden Ärzten professionell und sorgfältig umgesetzt werden. zum Beitrag »