Unternehmen

Live-Rap zum Tag der Seltenen Erkrankungen

Was bewegt Betroffenen seltener Erkrankungen? Deren Antworten wurden zum "Rare Disease Day Aktion 2017" in einem Live-Rap verarbeitet. Das Video ist jetzt online.

NEU-ISENBURG. "Mit Forschung sind die Möglichkeiten grenzenlos" – unter diesem Motto fand dieses Jahr bereits zum zehnten Mal der internationale Tag der Seltenen Erkrankungen (Rare Disease Day) statt. Sanofi Genzyme nahm dies erneut zum Anlass, den Stimmen von Betroffenen Gehör zu verschaffen. Was bewegt Betroffene? Was verbinden sie mit dem Thema Forschung? Welche grundlegen-den Antworten fehlen? Dazu befragte das Unternehmen Patienten, ihre Angehörigen und Ärzte.

Das Ergebnis ist ein Musikvideo mit dem Titel "Nicht aufgeben". Aus den über 300 im Vorfeld von den Mitarbeitern des Unternehmens gesammelten Worten kreierte das musikalische Improvisationsduo "Toba & Pheel" am Aktionstag live einen Rare Disease Sound – in Form eines Freestyle-Rap, untermalt mit Beatboxing. "Nicht aufgeben" ist dabei die klare Botschaft des gemeinsamen Sounds. Zugleich macht er deutlich darauf aufmerksam, wie wichtig es ist, den Patienten anzuhören sowie von Beginn an mit einzubeziehen und sich auch unter den verschiedenen Facharztdisziplinen eng auszutauschen.

Ziel ist die Sensibilisierung der Öffentlichkeit für die Bedürfnisse von Patienten seltener Erkrankungen, heißt es dazu in einer Pressemitteilung des Unternehmens.

Die Aktion war eine Fortsetzung der letztjährigen Aktion "Ihre Botschaft. Ihre Worte. Unser Song" (www.patients-voice.de). (hub)

Weitere Beiträge aus diesem Themenbereich