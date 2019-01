Ärzte Zeitung online, 21.01.2019 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Ihre Meinung ist gefragt

Online-Umfrage zum Thema seltene Erkrankungen

Vergleicht man die Zahl der Diabetiker mit der der Patienten mit seltenen Erkrankungen ist der Unterschied gar nicht so groß. Doch wird über beide Bereiche gleich gut informiert? Was würde Ärzten bei seltenen Erkrankungen hier helfen? Machen Sie mit bei unserer aktuellen Umfrage!

Patient mit seltener Erkrankung? Wo gibt es dann die besten Infos dazu? © MH/Fotolia

NEU-ISENBURG. Rund fünf Millionen Menschen haben in Deutschland einen diagnostizierten Diabetes mellitus, heißt es im „Deutschen Gesundheitsbericht Diabetes 2018“. Das sind gar nicht so viel mehr Diabetiker als es Patienten mit einer seltenen Erkrankung gibt. Das sind in Deutschland immerhin vier Millionen. Doch bei Diabetes mellitus gibt es nur zwei Typen, bei den „Seltenen“ dagegen 7000 bis 8000 Erkrankungen. Gibt es zum Thema Diabetes Kongresse, Fortbildungen und Infomaterial zahlreich, geht es bei den seltenen Erkrankungen eher übersichtlich zu.

Wo drückt niedergelassene Ärzte der Schuh beim Thema „Seltene“? Wie fühlen sie sich informiert, wo gibt es ein besonderes Informationsbedürfnis? In der Online-Umfrage der „Ärzte Zeitung“ geht es diesmal darum, welche Unterstützung zu „Seltenen“ sich niedergelassene Ärzte wünschen. Bitte machen Sie mit!

Weitere Beiträge aus diesem Themenbereich