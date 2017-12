Ärzte Zeitung online, 13.12.2017 1

COPD, Diabetes und KHK sind kein Hindernis

Sport tut den Kniegelenken gut – auch bei Multimorbidität

Selbst Arthrosepatienten mit schweren Begleiterkrankungen profitieren von regelmäßigem körperlichem Training. Es gibt allerdings eine Voraussetzung.

Von Dagmar Kraus

In der Praxis sind 68 bis 85 Prozent der Arthrosepatienten multimorbide. Das sollte sie aber nicht von regelmäßiger Bewegung abhalten. © Robert Kneschke / Getty Images / iStock (Symbolbild)

AMSTERDAM. Regelmäßige Trainingseinheiten sind gemäß der internationalen Leitlinie ein wichtiger Bestandteil der Therapie der Kniegelenksarthrose (KOA). In der Praxis jedoch sind 68 bis 85 Prozent der Arthrosepatienten multimorbide. Sie leiden zusätzlich an Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Typ-2-Diabetes, COPD und/oder Übergewicht. Aus Angst, die körperliche Anstrengung könnte mehr schaden als nutzen, werden diese Patienten meist von den empfohlenen Trainingsprogrammen ausgeschlossen.

Zu Unrecht, wie Rehabilitationsmediziner und Orthopäden aus den Niederlanden zeigen konnten (Arthritis Care Res 2017; 69: 807–816). Denn mit einem maßgeschneiderten Trainingsprogramm lassen sich offenbar auch bei Patienten mit schweren Begleiterkrankungen die Arthrose-bedingten Beschwerden sicher und effektiv lindern.

Mindestens eine Begleiterkrankung

Die niederländischen Mediziner hatten 126 Probanden mit KOA zu gleichen Teilen in zwei Gruppen randomisiert. Alle litten zusätzlich an mindestens einer Begleiterkrankung wie koronarer Herzerkrankung, Herzschwäche, Typ-2-Diabetes, chronisch obstruktiver Lungenerkrankung oder Adipositas (BMI ≥ 30 kg / m2). Der Schweregrad der Begleiterkrankungen musste mit mindestens 2 auf der Cumulative-Illness-Rating-Skala bewertet sein. Patienten, bei denen körperliche Anstrengung absolut kontraindiziert war, etwa bei einem Myokardinfarkt innerhalb der letzten drei Monate, sowie Patienten, die eine totale Knieendoprothese erhalten hatten oder bei denen ein solcher Eingriff in naher Zukunft anstand, waren ebenso von der Studienteilnahme ausgeschlossen wie Patienten, die zuvor bereits an einem Trainingsprogramm teilgenommen hatten. Hinsichtlich Alter, Geschlecht, BMI, Arthrosegrad und Begleiterkrankungen waren beide Patientengruppen vergleichbar.

- im 6-Minuten-Geh-Test hatten sie sich um 15 Prozent verbessert.