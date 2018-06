Ärzte Zeitung online, 28.06.2018 1

Schwedische Studie

Probiotikum verringert Verlust an Knochenmasse bei älteren Frauen

GÖTEBORG. Probiotika verringern den Verlust an Knochenmasse bei älteren Menschen, wie eine schwedische Studie jetzt ergeben hat (Journal of Internal Medicine 2018; online 21. Juni). Bei älteren Frauen, die ein Probiotikum erhielten, halbierte sich der Verlust an Knochendichte im Vergleich zu Frauen, die Placebo bekamen.

In der randomisierten, doppelblinden Studie, erhielten 90 Frauen im Alter von durchschnittlich 76 Jahren, mit niedriger Knochendichte zweimal täglich ein Pulver mit Lactobacillus reuteri 6475 oder Placebo – vermischt mit einem nicht-alkoholischen Getränk oder einem Nahrungsmittel.

Nach einem Jahr hatte sich die Knochenmineraldichte am Schienbein in der Pulver-Gruppe um 0,83 Prozent im Vergleich zum Ausgangswert zu Beginn der Studie verringert, in der Placebo-Gruppe lag der Verlust bei 1,85 Prozent. Bei den sekundären Endpunkten der Studie – dazu gehörten unter anderen die Veränderungen der Knochendichte an Hüfte und Wirbelsäule – wurden insgesamt ähnliche, aber etwas geringere Effekte erzielt.

"Die Behandlung mit dem Probiotikum ist von den Studienteilnehmerinnen gut vertragen worden, und hat nicht zu mehr unerwünschten Wirkungen geführt als Placebo", erklärt Professor Anna Nilsson von der Universität in Göteburg in einer Mitteilung der Universität. Die Behandlung mit Probiotika könnte künftig eine effektive und gut verträgliche Option sein, um die Entstehung einer Osteoporose bei älteren Menschen zu verhindern, heißt es in der Mitteilung. (ikr)

