Ärzte Zeitung online, 09.03.2018 1

2

3

4

5 Danke für Ihre Bewertung



Varikozele

Wann eine Krampfader am Hoden entfernen?

Bei rund einem Drittel der Jungen in der Pubertät ist der eine Hoden deutlich kleiner als der andere. Eine Hodenasymmetrie eignet sich laut Urologen nur bedingt als Kriterium für das Varikozelenmanagement, so belgische Urologen.

Von Thomas Müller

Wann sollte bei Jungen eine Varikozelektomie vorgenommen werden? © Monkey Business / Fotolia

ANTWERPEN. Sowohl nach europäischen als auch US-amerikanischen Leitlinien wird eine Varikozelektomie bei Jungen empfohlen, wenn neben der Krampfader auch ein verkleinerter Hoden vorliegt. Als Grenzwert gilt ein Hoden-Atrophie-Index (testicular atrophy index, TAI) von 20 Prozent, was bedeutet, dass ein Hoden 20 Prozent kleiner ist als der andere.

Ein weiterer Faktor ist ein Volumenunterschied von mindestens 2 ml zwischen beiden Hoden. Nach den Leitlinien der europäischen Urologenvereinigung EAU muss nur eines der beiden Kriterien erfüllt sein, um einen verkleinerten Hoden zu diagnostizieren, erinnern Ärzte um Dr. Donald Vaganée von der Universität in Antwerpen.

Ultraschall besser als Orchidometer

Die belgischen Urologen sehen dies jedoch eher kritisch. Zum einen sei die Volumenmessung per Orchidometer, wie sie viele Ärzte bevorzugen, recht unzuverlässig – bei Verdacht auf eine Hodenasymmetrie sollte das Volumen besser per Ultraschall bestimmt werden. Zum anderen trete eine Asymmetrie auch bei gesunden Pubertierenden recht häufig auf.

Anhand einer Querschnittsuntersuchung mit 345 gesunden Jungen im Alter von 11 bis 16 Jahren wollten die Urologen feststellen, wie häufig ein verkleinerter Hoden nach den EAU-Kriterien auftritt (BJU Int 2018, online 20. Februar).

Berücksichtigt hatten die Studienärzte nur Jungen ohne Varikozelen und andere Inguino-skrotalleiden. Auch Jungen mit Wachstumsstörungen, die sich auf die Hodenentwicklung auswirken könnten, durften nicht teilnehmen.

Die im Schnitt 13 Jahre alten Knaben wurden während einer schulmedizinischen Untersuchung für die Studie gewonnen. Das Team untersuchte die Hoden per Ultraschall und bestimmte mithilfe der Lambertformel (Länge mal Breite mal Höhe mal 0,71) das Hodenvolumen.

Im Schnitt betrug das Volumen des rechten Hodens 8 ml, das des linken 7,6 ml. Den mittleren TAI-Wert bezifferten die Ärzte mit rund 3 Prozent. Knapp 59 Prozent der Jungen hatten einen kleineren linken Hoden, die übrigen einen etwas kleineren rechten Hoden.

51 Knaben (15 Prozent) fielen mit einem TAI-Wert über 20 Prozent bezogen auf den linken Hoden auf, 45 (13 Prozent) mit einer Volumendifferenz über 2 ml. Immerhin 69 Teilnehmer – das war jeder Fünfte – erfüllten eines von beiden Kriterien.

Einen mindestens 20 Prozent kleineren rechten Hoden wiesen etwas über 9 Prozent der Jungen auf, um 2 ml kleiner war das rechtsseitige Volumen bei etwas über 6 Prozent, eines von beiden Kriterien erfüllten knapp 12 Prozent. Zusammengenommen hatte etwa ein Drittel der gesunden Jungen eine relevante Hodenasymmetrie, bezogen auf die EAU-Kriterien.

Vorübergehende Hodenasymmetrie

Besonders ausgeprägt waren die Volumendifferenzen bei Jungen in den Tanner-Stadien 3. Hier zeigten sich im Schnitt signifikante Differenzen zwischen beiden Hoden, nicht jedoch in den anderen Tanner-Stadien. Entsprechend war auch der TAI-Wert mit im Mittel 6 ml in den Tanner-Stadien 3 am höchsten, und 35 Prozent der Jungen (Tanner-3-Genitalstadium) erfüllten eines der beiden EAU-Kriterien für eine relevante Hodenasymmetrie.

Eine Varikozele tritt bei den meisten Betroffenen linksseitig auf. Ein Schrumpfhoden auf derselben Seite wird dann oft als Folge der Krampfader betrachtet. Bei jedem fünften Jungen ist jedoch von einer natürlichen und vorübergehenden Hodenasymmetrie auszugehen.

Aus dem TAI-Wert oder der Volumendifferenz eine Indikation zur Varikozelektomie abzuleiten, sei daher gewagt, vor allem bei Kindern im Tanner-Stadium 3. Es könne sein, dass die Asymmetrie hier nur vorübergehend bestehe, schreibt das Team um Vaganée. Die Ärzte empfehlen daher wiederholte Ultraschall-Volumenmessungen bei Verdacht auf eine Varikozelen-bedingte Wachstumsstörung.

Weitere Beiträge aus diesem Themenbereich