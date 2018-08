Ärzte Zeitung online, 17.08.2018 1

Medikamentöse Expulsionstherapie

Verzicht auf Alphablocker beim Harnstein-Abgang ohne Nachteile

Ob, wie sehr und unter welchen Umständen eine medikamentöse Expulsionstherapie den Abgang von Uretersteinen befördert, ist umstritten. Doch was passiert, wenn man einfach darauf verzichtet?

Von Robert Bublak

Harnleiterstein: Verzichtet man auf die medikamentöse Expulsionstherapie, steigt die Zahl chirurgischer Interventionen einer Studie zufolge nicht an. © Thomas Kraus / www.art-of-surge

ST. PAUL. Die Hypothese, die Andrew Portis vom HealthEast Kidney Stone Institute in St. Paul, Minnesota, zusammen mit Kollegen aufgestellt hat, ist so einfach wie einleuchtend: Wenn Alphablocker wie Tamsulosin die Steinpassage tatsächlich erleichtern, dann sollte der Verzicht auf sie einen Anstieg der chirurgischen Interventionen zur Konkrementextraktion nach sich ziehen.

Portis und Kollegen schritten zur Prüfung der Hypothese, indem sie ein Jahr lang – nämlich von Juni 2014 bis Mai 2015 – nahezu sämtlichen Patienten ihrer Klinik mit unilateralen Harnleiterkonkrementen unter 1 cm den Alphablocker Tamsulosin zur medikamentösen expulsiven Therapie (MET) verordneten (BJU Int 2018, online 18. Juli). Im Folgejahr lautete die Maßgabe, möglichst auf Tamsulosin zu verzichten, stattdessen die Symptome zu kontrollieren und die Patienten zu ermutigen, den Steinabgang abzuwarten (unterstützte Steinpassage, USP).

Eingriffsrate gesunken

Auf diese Weise wurden 360 Patienten MET und 363 Patienten USP unterzogen. Der Anteil der Patienten, die einen natürlichen Steinabgang abwarteten, stieg nach dem Wechsel von MET auf USP von 65 auf 74 Prozent, eine signifikante Steigerung. Parallel fielen die Tamsulosinverordnungen von 84 auf 13 Prozent. Die Rate der chirurgischen Interventionen bei den Patienten, die abwarteten, sank tendenziell, nämlich von 26 auf 19 Prozent. Signifikant war die Differenz zwar nicht, ein Anstieg war aber jedenfalls nicht festzustellen. Alle Patienten betrachtet, sank die Eingriffsrate signifikant von 51 auf 40 Prozent.

Gemäß der Ausgangshypothese heißt das: Wenn nach Tamsulosinverzicht nicht mehr Interventionen nötig werden, dann hilft der Alphablocker nicht bei der natürlichen Konkrementpassage. Den entsprechenden Schluss ziehen Portis und Mitarbeiter in ihrem Fazit: "Tamsulosin aus den klinischen Protokollen zum Management von Patienten mit Ureterkonkrementen zu streichen, behindert nicht die natürliche Steinpassage bei Patienten, die sich darauf einlassen."

SUSPEND-Studie bestätigt

Die Studie von Portis und Kollegen unterliegt zwar durchaus Einschränkungen, beispielsweise der, dass die Patienten an einer hochspezialisierten Klinik behandelt wurden. Die Ergebnisse sind damit nicht unbedingt auf Alltagsverhältnisse übertragbar. Auch setzt der Schluss voraus, dass bei Patienten, die nicht operiert werden mussten, die Steine auch wirklich abgegangen sind. Die Untersuchung bestätigt indes die Ergebnisse der SUSPEND ("Spontaneous Urinary Stone Passage Enabled by Drugs")-Studie, die vor drei Jahren bekannt geworden waren (Lancet 2015; 386: 341–9). Weder Tamsulosin noch Nifedipin hatten in SUSPEND einen signifikanten Einfluss auf die Steinpassage gehabt. Kommentatoren hatten damals das Ende aller Erwartungen an die MET dekretiert.

Des ungeachtet erschienen weitere Studien, deren Verfasser auf einen Nutzen der Alphablockade pochten, sofern die Steine 5–10 mm groß seien und distal lägen (Ann Emerg Med 2017; 69: 353–61).

